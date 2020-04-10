МВД во время пандемии не будет наказывать людей за просроченные паспорта и водительские права

10.04.2020, 17:48, Новости дня

МВД на время пандемии не станет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.

Также ведомство сообщило, что не станет привлекать к ответственности водителей с просроченными правами на тот же период, передает РИА «Новости».

Кроме того, МВД направило поручение в территориальные органы исключить факты задержания физлиц и автомобилей, которые перевозят продукты и медикаменты.

В пятницу премьер Михаил Мишустин заявил, что МВД уже формирует нормативную базу и для автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других документов.