 

Смартфон Samsung Galaxy S21 может получить подэкранную селфи-камеру

10.04.2020, 17:47, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung в скором времени может выпустить новый смартфон, особенностью которого станет подэкранная фронтальная камера.

В частности, некоторые инсайдеры приписывают такую функцию новому не анонсированному смартфону Galaxy S21, который могут представить уже в начале следующего года. В свою очередь, подобную технологию в скором времени могут применить в отношении многих других устройств от известных брендов.

Южнокорейские разработчики заинтересованы в том, чтобы их новинка оказалась одной из первых и смогла заинтересовать максимальное количество пользователей. Остальные характеристики и подробности об аппарате пока удерживаются в тайне от широкой аудитории.



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