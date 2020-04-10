Смартфон Oukitel C18 Pro за 149$ лучше Xiaomi Mi CC9 Pro

10.04.2020, 17:47, Новости дня

Китайская марка Oukitel намерена в скором времени выпустить новый недорогой смартфон Oukitel C18 Pro, оснащенный тройной камерой.

Вместе с тем эксперты сообщают, что данная модель по качеству и производительности сможет опередить известный девайс Xiaomi Mi CC9 Pro. В свою очередь, новый бюджетный аппарат получил мощный восьмиядерный процессор, а также 6,55-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Смартфон также усиленный аккумулятор 4000 мАч.

Что касается стоимости новинка, то его ценник составляет 149 долларов, что существенно меньше, чем у вышеуказанного аналога. Напомним, модель Xiaomi Mi CC9 Pro имеет мощную основную камеру с главным модулем 108 мегапикселей. Остальные детали аппарата пока удерживаю в тайне от покупателей.