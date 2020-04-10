 

Мнение: Баба встала колом между Россией и саудитами

10.04.2020, 17:45, Разное

Интрига, нависшая над судьбоносным для мировой добычи нефти заседанием стран ОПЕК+, разрешилась весьма неожиданно… из-за бабы. И, хотя, Россия и Саудовская Аравия все-таки достигли взаимопонимания, трудности пришли, откуда не ждали.

Встреча стран-участниц ОПЕК+, которая продолжалась более 10 часов, принесла и ожидаемые плоды, и совсем непредсказуемые последствия. Большинство стран, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились о снижении добычи черного золота на 23% — до 8,5 млн баррелей в сутки.

Однако скрепить договоренности между странами, к неожиданности участников альянса, помешали североамериканцы. Удивительно, но на своем решении не снижать добычу черного золота настояла Мексика.

Ситуация начала накаляться на середине переговоров, когда три страны, в том числе Мексика, выразили активное несогласие с решением о сокращении производства нефти на 23%.

Министр энергетики Росио Нале, представлявшая Мексику на переговорах и ставшая единственной женщиной-участницей сделки, психанула и воспротивилась снижению добычи до 1,75 млн баррелей в сутки, а затем, не достигнув понимания со стороны ОПЕК+, покинула видеоконференцию.

Как следует из финального заявления ОПЕК+, сделка по снижению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки остается актуальной, однако ее надо будет согласовать с Мексикой в ходе сегодняшнего заседания.

Источник: Достало



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