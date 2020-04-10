Жителей Волыни и Закарпатья просят оставаться дома 11–12 апреля

10.04.2020, 17:38, Новости дня

В Волынской и Закарпатской областях людей просят оставаться дома в выходные 11–12 апреля.

Глава Волынской облгосадминистрации (ОГА) Юрий Погуляйко сегодня, 10 апреля, обратился в YouTube к жителям области, сообщив о максимальном ограничении передвижения в ближайшие выходные. Об этом же сообщил в YouTube глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

“Прошу каждого из вас с 13.00 субботы до 6.00 понедельника не посещать общественные места, а еще лучше воздержитесь от выхода из дома”, – сказал Погуляйко.

“Это обозначает, что вы не выходите из дома”, – подчеркнул Гетманенко, назвав такие же временные рамки режима ограничения.

Оба председателя ОГА попросили граждан приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

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Председатель Волынской ОГА Погуляйко также призвал жителей области к пониманию и самодисциплине.

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Оба председателя обладминистраций сказали, что, если население будет следовать рекомендациям, то из карантина “можем выйти в мае, а не в сентябре”.

По состоянию на 10 апреля в Волынской области зарегистрирован 41 случай инфицирования коронавирусом, в том числе два летальных. В Закарпатской области 56 человек инфицированы, трое умерли.

В Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗС. Глава областной государственной администрации Сергей Осачук объяснил это резким ростом числа инфицированных коронавирусом, за сутки 9 апреля зафиксировано 76 новых случаев.

По состоянию на 10 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 2203 человека, 69 из них умерли, 61 выздоровел. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (348), Черновицкой (366) и Ивано-Франковской (254) областях.