Премьер-министр Италии поблагодарил Зеленского за гуманитарную помощь

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10.04.2020, 17:38, Новости дня

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за предоставленную его стране гуманитарную помощь. Об этом 10 апреля сообщает сайт главы государства.

Зеленский выразил солидарность Украины с итальянским народом.

“В Украине искренне болеют за итальянский народ. В этот сложный момент Украина с вами. Действительно верю, что уже скоро Италия пройдет через этот кризис”, – отметил Зеленский.

По мнению президента, направленные в Италию украинские врачи получат там опыт, который будет очень полезным для противодействия распространению коронавируса в Украине.

“Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией”, – сказал глава государства.

Также собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

4 апреля в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 прибыла группа украинских медиков.

Утром 8 апреля из Киева в Италию улетел самолет с гуманитарной помощью, необходимой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Италия занимает первое место в мире по количеству жертв коронавируса и третье по числу заболевших, уступая США и Испании. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в Италии превысило 143 тыс. человек, 28 470 из них выздоровели, 18 279 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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