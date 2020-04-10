Баканов предложил еще на три года продлить блокировку в Украине российских соцсетей

10.04.2020, 17:38, Новости дня

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает еще на три года продлить блокировку российских социальных сетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Об этом 10 апреля СБУ проинформировала в Facebook.

В ведомстве отметили, что Баканов внес это предложение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

“Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом”, – объяснил глава СБУ.

В спецслужбе рассказали, что с 2017 года, когда в Украине начали блокировать российские соцсети, количество украинских пользователей упало в три раза, что значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

“С начала введения санкций следователи службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях. Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп”, – отметили в СБУ.

Специалисты спецслужбы отмечают, что в связи с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников наблюдается “всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях”.

“По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей”, – подчеркнули в СБУ.

Голова СБУ пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 рокиСлужба безпеки України пропонує продовжити… Posted by Служба безпеки України on Reede, 10. aprill 2020

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список среди прочих попали социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. 17 мая указ был опубликован в “Урядовому кур’єрі” и официально вступил в силу. В 2018-м и 2019 годах в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

На сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отменить санкции в отношении российских соцсетей, однако Порошенко отказался ее удовлетворить. В ответе на петицию он подчеркнул, что “ВКонтакте” и Mail.Ru “широко использовались российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан”.

О том, что санкции в отношении российских и сепаратистских сайтов должны действовать, в июле – августе 2019 года заявляли и представители команды действующего президента Украины Владимира Зеленского. Так, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк 22 июля сообщил, что санкции останутся в силе до истечения срока действия или законной отмены. 5 августа тогдашний советник президента, а сейчас министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что снимать блокировку с российских социальных сетей “Одноклассники” и “ВКонтакте” нецелесообразно.

10 апреля 2020 года нардеп от “Слуги народа”, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Офисе президента уже есть распоряжение о продлении запрета.