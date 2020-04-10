Президент предостерег от соблазна свалить все на коронавирус

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10.04.2020, 17:35, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что не должно быть соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, и это касается всех отраслей производства.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сообщил в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

Он подчеркнул, что необходимость борьбы с коронавирусной пневмонией вносит коррективы, как в работу страны в целом, так и "Роскосмоса", в частности.

Путин отметил, что его предупреждение касается всех отраслей производства и всех видов деятельности в РФ.

По его словам, ситуация в "Роскосмосе" медленно, но меняется в лучшую сторону.

В свою очередь, генеральный директор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин отметил, что сотрудничество РФ с другими государствами в области космических проектов приостановлено из-за пандемии коронавируса.

По его словам, фактически парализована работа космодрома Куру во Французской Гвиане, откуда РФ запускает ракеты-носители "Союз" со спутниками. Также, в 2020 году по словам Рогозина, 9 из 33 запланированных стартов могут быть сорваны из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.

При этом он подчеркнул, что в РФ найден способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%. Он сообщил, что цена запуска ракеты SpaceX составляет примерно 60 миллионов долларов, но NASA они обходятся в 1,5-4 раза дороже.

В РФ на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1786 за прошедшие сутки. 795 человек выздоровело, 94 скончались.

Все же на данный момент в разных странах мира инфицирован один миллион 623 тысяч человек, более 366 тысяч выздоровели, более 97 тысяч умерли.



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