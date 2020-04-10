Путин и Трамп обсудили коронавирус, космос и нефть

10.04.2020, 17:35, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры государств обменялись мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Президент США сообщил о своих контактах с лидерами нефтедобывающих стран. Главы государств договорились продолжить российско-американские консультации по данной тематике.

В сообщении отмечается, что Путин и Трамп также обсудили вопросы, касающиеся коронавируса. Президенты дали оценку предпринимаемых в РФ и США мер по противодействию распространения инфекции.

Кроме вышеназванных тем, Путин и Трамп затронули актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.