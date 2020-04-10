ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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10.04.2020, 17:30, Новости дня

Перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей включает в себя жилищное строительство, автовокзалы и автостанции, аэропорты, сферу производства, торговлю и ремонт автотранспорта, а также бытовые услуги и лизинг. Об этом сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы расширили перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка РФ по неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требований по формированию дополнительных резервов. В расширенный перечень вошли: жилищное строительство. <…> Далее в расширенный перечень вошли деятельность автовокзалов и автостанций; вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом – это, в частности, аэропорты; производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта; бытовые услуги», – передает ТАСС слова Набиуллиной.

Кроме того, по словам главы ЦБ, в отрасли жилищного строительства регуляторные послабления возможны только по отношению к ссудам, проблемы с которыми возникли именно в связи с пандемией коронавируса.

«Также мы распространяем меры поддержки на лизинговую отрасль. Банки могут не ухудшать оценку качества реструктурируемого долга тех лизинговых компаний, которые сами, в свою очередь, реструктурировали платежи своих клиентов, чье финансовое положение ухудшилось из-за эпидемии. То есть, если лизинг идет навстречу своим клиентам, банк сможет пойти навстречу лизингу», – подытожила глава ЦБ.

Ранее президента РФ Владимира Путина просили расширить список отраслей экономики, которые признаны наиболее пострадавшими из-за ситуации с коронавирусом.

Также глава государства на совещании с главами регионов анонсировал новые меры поддержки не только экономики, а еще врачей и семей с детьми. 



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