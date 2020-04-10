Учёные: COVID-19 повредил лёгкие даже у бессимптомно больных

10.04.2020, 17:30, Разное

Учёные провели исследование, в ходе которого установили новые последствия заболевания коронавирусом. По их словам, COVID-19 повредил лёгкие даже у бессимптомно больных пациентов.

Учёные из Японии дополнительно изучили состояние здоровья людей, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого коронавирусом заразилось немало людей. Специалисты проанализировали данные 104 человек, и сделали компьютерную томографию каждому, сравнив показатели здоровья. Благодаря этому удалось установить, что даже у бессимптомно больных имелись осложнения здоровья. Снимки позволили увидеть это у многих людей, независимо от возраста, а в числе пациентов самым младшим был 25-летний турист, а старшим 93-летний пассажир. Как оказалось, вирус повреждал лёгкие, даже если больной не испытывал трудностей при лечении.

Вероятность негативного исхода оказалась весьма высокой. Научные работники констатировали, у тех из больных, что столкнулись с проявлением симптомов при заболевании, например, с повышенной температурой, кашлем, слабостью и одышкой, осложнения фиксировались в 79% случаев. При этом у пациентов перенесших COVID-19 бессимптомно, разрушение лёгких произошло в 54%.