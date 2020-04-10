 

Учёные: COVID-19 повредил лёгкие даже у бессимптомно больных

10.04.2020, 17:30, Разное

Учёные провели исследование, в ходе которого установили новые последствия заболевания коронавирусом. По их словам, COVID-19 повредил лёгкие даже у бессимптомно больных пациентов.
Учёные из Японии дополнительно изучили состояние здоровья людей, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого коронавирусом заразилось немало людей. Специалисты проанализировали данные 104 человек, и сделали компьютерную томографию каждому, сравнив показатели здоровья. Благодаря этому удалось установить, что даже у бессимптомно больных имелись осложнения здоровья. Снимки позволили увидеть это у многих людей, независимо от возраста, а в числе пациентов самым младшим был 25-летний турист, а старшим 93-летний пассажир. Как оказалось, вирус повреждал лёгкие, даже если больной не испытывал трудностей при лечении.

Вероятность негативного исхода оказалась весьма высокой. Научные работники констатировали, у тех из больных, что столкнулись с проявлением симптомов при заболевании, например, с повышенной температурой, кашлем, слабостью и одышкой, осложнения фиксировались в 79% случаев. При этом у пациентов перенесших COVID-19 бессимптомно, разрушение лёгких произошло в 54%.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / «Сердце» Плутона из льда управляет его атмосферой

25.03 / «Я не помер, я не заразился, я живой»: Ефим Шифрин празднует 64-летие

05.04 / Данные пользователей мессенджера Discord могут быть украдены благодаря новой вредоносной программе

29.03 / Зацепин рассказал, как однажды Пугачева представила журналистам его жену домработницей, а себя – хозяйкой

24.03 / Профессор ВШЭ призвал «уничтожить хирургическим путем либеральную сволоту»

12.03 / Женщине пересадили мужские руки и у них изменился цвет кожи, а пальцы стали более тонкими

09.04 / На карантине вся семья Оксаны Федоровой занимается спортом в тренажерном зале

09.04 / Мнение: Стадии принятия

12.02 / В Москве слесарь метрополитена нашел брошенного младенца на станции метро

22.02 / Топ-менеджер Redmi наказан за публикацию данных о K30 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска