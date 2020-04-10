Принять участие в акции #МЫВМЕСТЕ захотели более 7 тыс. частных лиц и компаний

10.04.2020, 17:30, Новости дня

К организаторам всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ обратились 7 тыс. 155 компаний, объединений и частных лиц.

Авторы обращений на сайте мывместе2020.рф указали, что готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса: транспортные услуги (3016 предложений), проведение психологических (1225 предложений) и юридических (655 предложений) консультаций, поставку продуктов (920 предложений) и обеспечение дистанционного обучения (566 предложений).

Более 420 партнеров указали, что хотят выделить деньги на борьбу с COVID-19. Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам, задействованным в работе региональных штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам.

В числе партнеров – как крупные корпорации, так и представители малого и среднего бизнеса, а также просто неравнодушные граждане и даже дети. Акция показывает, что в нашей стране много отзывчивых организаций и людей, которые не остаются в стороне во время сложных ситуаций.

Во всех регионах РФ работают добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров. Чтобы стать добровольцами, 68 тыс. 750 человек зарегистрировались через сайт мывместе2020.рф. Анкеты проходят проверку, после этого желающие инструктируются по технике безопасности, проходят онлайн-обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и присоединяются к работе штабов.

Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11. Горячая линия работает по базе фонда Росконгресс при взаимодействии с ОНФ. По состоянию на 9 апреля, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 581 тыс. 697 звонков, сформированы 89тыс. 322 заявки. Проработано более 73 тыс. обращений.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа Dobro.ru, ОНФ, Ассоциация волонтерских центров и всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».