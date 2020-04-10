Дмитрий Нагиев анонимно передал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ

10.04.2020, 17:30, Разное

В мире распространяется благотворительное движение, направленное на помощь человечеству в его борьбе против коронавируса. Стало известно, что российский актер Дмитрий Нагиев анонимно передал фонду 10 миллионов на приобретение ИВЛ.

Некоторые знаменитости громко заявляют о возможности пожертвовать крупные суммы денег, но для Дмитрия Нагиева это не главное. Из своего годового дохода около 3 млн долларов он постоянно вносит определенные суммы денег для поддержания жизни и здоровья своих соотечественников, а особенно детей. Почти всегда актер старается не привлекать к своим добрым делам чье-то внимание, ведь перечисленные им деньги помогут спасти кому-то жизнь. Постоянный рост количества заразившихся вирусом SARS-CoV-2 сопровождается также увеличением численности так называемых «тяжелых» больных, которые уже не могут дышать самостоятельно.

Штаб по борьбе с коронавирусом пишет о работе медицинских учреждений «на пределе». Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова называет двойное увеличение числа больных с диагнозом пневмония по сравнению с прошлой неделей. Сегодня оно составляет до 5,5 тысяч человек. Практически каждому необходимо подключение к аппарату, обеспечивающему искусственную вентиляцию легких. В этой ситуации помощь Дмитрия Нагиева очень своевременна, пишет 7days.ru.