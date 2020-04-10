В Китае хотят исключить собак из числа пригодных для пищи животных

10.04.2020, 17:17, Разное

В Китае Министерство сельского хозяйства разрабатывает новую версию государственного каталога генетических ресурсов животноводства. Из этого издания хотят исключить собак, вычеркнув их из числа пригодных для пищи животных.

Эпидемия коронавируса в Китае заставила власти пересмотреть рацион населения отдельных районов страны, где в качестве пищи едят экзотических существ, либо животных, в других странах имеющих статус домашних питомцев. Известно, первыми носителями COVID-19 являлись летучие мыши, а далее заболевание передавалось от вида к виду и впоследствии поразило человека, достигнув масштабов эпидемии. Чтобы этого не повторилось в будущем, власти дали Минздраву задание принять во внимание все возможные последствия и переписать список пригодных для пищи животных. В новой редакции, которую должны утвердить 8 мая, нет бамбуковых мышей, панголинов и собак. В документе, разъясняющем условия обращения с живыми существами, отмечается, что человеческая цивилизация идёт по пути прогресса, и защита животных теперь играет большую роль. В связи с этим необходимо убрать собак из категории скота, использующегося для еды, и воспринимать их лишь как “животных-компаньонов”.

Известно, в Китае на протяжении продолжительного времени пытаются бороться с употреблением в пищу существ, не использующихся в данном качестве в других странах. Пандемия коронавируса частично поспособствовала ускорению этого процесса. Кроме того, недавно правительство сумело запретить фестиваль по поеданию собачьего мяса, который на протяжении многих лет привлекал самое пристальное внимание зоозащитников. Нередко те выкупали животных, чтобы спасти им жизнь.