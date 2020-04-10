 

Рогозин сообщил о риске срыва космических пусков из-за коронавируса

10.04.2020, 17:16, Новости дня

В 2020 году девять из 33 запланированных космических запусков могут не состояться из-за банкротства OneWeb и коронавируса, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании OneWeb в зоне риска, по нашей оценке, оказались как минимум девять запусков, запуск аппарата ExoMars уже перенесен на 2022 год. Это проблема для нас будет, потому что аппараты, которые мы должны выводить с наших космодромов, они физически просто не пребывают на территорию России», – сообщил Рогозин, передает РИА «Новости».

12 из запланированных на текущий год пусков – запуск спутников по федеральной космической программе, девять – коммерческие, три – старты из гвианского космического центра (космодром Куру). В 2020 году уже прошли пять пусков.

Рогозин подчеркнул, что Роскосмос единственный, кто продолжил в мире работу среди космических агентств, все остальные остановились.

При этом коронавирус, по его словам, негативно повлиял на реализацию планов госкорпорации, в том числе застопорил международное сотрудничество.

По словам Рогозина, парализована работа космодрома Куру во Французской Гвиане, откуда РФ запускает ракеты-носители «Союз» со спутниками.

Кроме того, Рогозин заявил, что РФ снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг Илона Маска.

В пятницу президент Владимир Путин заявил, что у руководства Роскосмоса и других отраслей не должно быть соблазна объяснить все нерешенные проблемы коронавирусом.



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