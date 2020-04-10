В Петербурге обсудили проблемы онкологической и онкогематологической службы

10.04.2020, 17:15, Новости дня

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты профессионального медицинского сообщества, представители органов законодательной и исполнительной власти, представители ФГБУ “ЦЭККМП” Минздрава России, территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также специалисты-гематологи города.

В ходе конференции участники озвучили меры, которые позволят снизить смертность и увеличить продолжительность жизни пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

В приветственном слове к участникам конференции председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева напомнила, что на лечение онкобольных выделяется достаточное финансирование, но в то же время онкогематология до недавнего времени не была погружена в программу финансирования онкологических пациентов и финансовых средств на лечение онкогематологических пациентов не хватало. С 2020 года онкогематология включена в федеральную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями». Сегодня за счет средств федерального и регионального бюджета финансируется оплата высокозатратного лекарственного обеспечения, в том числе для онкогематологии. Для более успешного решения задачи специалисты просят предусмотреть в региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы дополнительное финансирование в размере 2 миллиардов 581 миллионов рублей на оказание помощи гематологическим и онкогематологическим больным, включающей лечение инновационными препаратами.

Подобные программы позволяют значительно продлевать жизнь пациентам с онкологией и онкогематологией. «В 2018 году в Петербурге показатель числа пациентов, стоящих на учете пять лет и больше, составил 64,1% от общего числа заболевших, что на 9,4% превышает показатель по стране в целом», сообщил Евгений Антипов, заместитель председателя комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга.

Гематологическая служба Санкт-Петербурга оказывает медицинскую помощь на базе пяти отделений гематологии и 13 консультативных кабинетов. Всего в городской службе насчитывается 94 койки для пациентов с гематологическими заболевания. При этом на учете в 2019 году находилось 10 868 пациентов с заболеваниями лимфоидной и кроветворной тканей, новых случаев выявлено – 1463. Уровень смертности в течение года после постановки диагноза составил 23,5 % от числа заболевших.

Специалисты считают, что для мониторинга, обеспечения преемственности лечения и учета потребности в терапии дорогостоящими инновационными препаратами в Петербурге необходимо модернизировать и расширить единый регистр лиц, страдающих онкогематологическими заболеваниями.

Анатолий Кулагин, и.о. директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой, сообщил, что в Петербурге существует недостаточная кадровая укомплектованность врачами-гематологами, также среди основных проблем эксперт назвал неудовлетворяющим потребности обеспечение современными препаратами, отсутствие в ОМС оплаты многих молекулярно-диагностических исследований и низкие тарифы ОМС для диагностики и лечения. «Дешевое лечение не означает уменьшение расходов в конечном итоге. Дорогостоящие препараты принципиально меняют ситуацию и по выживаемости, и по числу пациентов, которые после лечения возвращаются к своей трудовой деятельности», – подчеркнул профессор Кулагин.

Эксперты настаивают на необходимости увеличить финансирование тарифов и объем медицинской помощи в клиниках на лечение пациентов в круглосуточном или дневном стационаре, на проведение молекулярно-диагностических исследований на амбулаторном этапе, а также проработать возможность проводить этапное химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара. Эти меры призваны сократить сроки начала оказания помощи, обеспечить персонализированный подход к пациентам, а также позволят людям сохранить свой трудовой потенциал при длительном лечении.

Начальник управления организации ОМС ТФОМС по Санкт-Петербургу Любовь Бутина в своем выступлении отметила, что на данный момент ОМС федеральная модель тарифов предусматривает несколько тарифов для оплаты лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями, в том числе для проведения химиотерапии. В Санкт-Петербурге оплата специализированной помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями (стационар и дневной стационар) осуществляется по 48 тарифам, а также по тарифам на оказание высокотехнологичной помощи.

В 2019 году за счет средств ОМС по направлению онкогематология в Петербурге была оказана специализированная медицинская помощь (стационар и дневной стационар) на 276,8 млн. руб. и высокотехнологичная помощь – на 388,9 млн. руб. В 2020 году на лечение онкологических и онкогематолгических заболеваний в городе выделено 11 млрд. 205,5 млн. рублей за счет средств обязательного медицинского страхования. Участники конференции отметили, что для перехода на федеральную модель оплаты лечения онкогематологических заболеваний из средств ОМС необходимо в кратчайшие сроки утвердить клинические рекомендации, схемы лечения конкретных заболеваний и на их сформировать подгруппы клинико-статистических групп.

После конференции все предложения в виде резолюции будут направлены в соответствующие органы для внесения изменений в нормативные документы.

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Научно-практическая конференция «Состояние и пути развития онкологической и онкогематологической службы Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург 03 апреля 2020 г.

Участники Научно-практической конференции «Состояние и пути развития онкологической и онкогематологической службы Санкт-Петербурга», в составе ведущих экспертов профессионального медицинского сообщества, представителей органов законодательной и исполнительной власти в сфере здравоохранения, представителей ТФОМС Санкт-Петербурга, эксперта ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» обсудили состояние и перспективы оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Выявив и обсудив основные проблемы, участники отмечают следующее.

Онкологические и онкогематологические заболевания существенно влияют на демографическую и социально-экономическую ситуацию в РФ, вносят значимый вклад в заболеваемость и смертность населения Российской Федерации.

В настоящее время, одной из важнейших задач, поставленных перед здравоохранением, является снижение смертности от онкологических заболеваний. Приоритетность этого направления в сфере здравоохранения отражена в Послании Президента Федеральному Собранию, в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12.08.18 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Раннее выявление онкологических заболеваний (I-II стадий), снижение смертности, одногодичной летальности, а также увеличение 5-летней выживаемости являются одними из ключевых целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения», а также национального проекта «Здравоохранение».

В целом заболеваемость злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей составляет 9% от онкологических заболеваний, а смертность – 11%. Онкогематологические заболевания зачастую затрагивают людей в возрасте 35-60 лет, которые являются трудовым потенциалом нашей страны, в связи с чем медицинская проблема перестает быть только медицинской, а становится социально-экономической, требующей пристального внимания не только со стороны органов системы здравоохранения, но и со стороны государства в целом.

Участники конференции отметили значимость и обсудили возможность

увеличения финансирования мероприятия «Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным онкогематологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», включающего лекарственное обеспечение инновационными препаратами на амбулаторном этапе в соответствии с расчетной потребностью на основании регистра,

принятия в тарифном соглашении тарифов оказания медицинской помощи на основании расчетов в соответствии с медико-экономическими стандартами по онкогематологическим и гематологическим заболеваниям, а также возможность увеличения объемов медицинской помощи и финансовых средств для медицинских организаций в соответствии с расчетной потребностью,

проведения молекулярно-диагностических исследований на амбулаторном и стационарном этапах за счет средств обязательного медицинского страхования на базе сертифицированных лабораторий

обращения в профессиональное сообщество и Министерство Здравоохранения Российской Федерации с просьбой принятия и утверждения клинических рекомендаций для лечения гематологических заболеваний,

обращения в рабочую группу Минздрава РФ по разработке Методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС с предложением разработать КСГ по схемам терапии для оказания помощи пациентам с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями,

обращения на федеральный уровень с предложением внесения изменений в статью 80 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и внесения изменений в другие нормативные и методические документы, для принятия в способах оплаты законченных случаев тарифа «амбулаторного химиотерапевтического лечения» с целью проведения схем терапии инновационными лекарственными препаратами на амбулаторном этапе, как максимально удобного способа сохранения трудового потенциала граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями,

обращения на федеральный уровень с предложением принятия нормативно-правового акта, регламентирующего порядок назначения и пребывания в условиях дневного стационара при оказании медицинской помощи по профилям «онкология» и «гематология», предусматривающем возможность проведения курсового этапного лечения без ежедневного пребывания в рамках схемы химиотерапевтического лечения, а также внесения изменений в федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Заслушав доклады, выступления, с учетом состоявшегося обсуждения, в целях оптимизации организационных мероприятий и улучшения качественных показателей при оказании медицинской помощи больным с новообразованиями участники конференции предлагают:

1. Обратиться в Комитет по здравоохранению в Санкт-Петербурге со следующими инициативами:

сформировать региональный регистр лиц, страдающих онкогематологическими и гематологическими заболеваниями, для мониторинга и преемственности оказания помощи на всех уровнях, внести в регистры дополнительные параметры, определяющие тактику ведения пациентов с различным типом опухоли, стратификационными рисками и сопутствующей патологией, с целью формирования и учёта потребности больных в терапии инновационными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказаниям медицинской помощи;

учесть при расчетах финансовой потребности на 2020-2021 гг. данные регионального регистра и потребности в терапии инновационными препаратами для лиц, страдающих онкогематологическими и гематологическими заболеваниями;

в период пандемии предусмотреть возможность отпуска льготных лекарственных препаратов пациентам с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями на период 180 дней.

2. Обратиться в законодательное собрание Санкт-Петербурга и в комитет по финансам по Санкт-Петербургу с предложением:

предусмотреть финансирование на 2020-2024 гг. мероприятия «Проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими и онкогематологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», включающего лекарственное обеспечение инновационными препаратами на амбулаторном этапе в соответствии с расчетной потребностью комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в размере 2 миллиарда 581 миллион рублей.

3. Обратиться в Комиссию по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге со следующими инициативами:

рассмотреть возможность разработать и принять в генеральном тарифном соглашении города Санкт-Петербурга объективных тарифов оказания медицинской помощи на основании расчетов в соответствии с медико-экономическими стандартами по онкогематологическим и гематологическим заболеваниям;

предусмотреть возможность перераспределения объемов медицинской помощи и финансовых средств в соответствии с расчетной потребностью на медицинские организации, которые оказывают помощь пациентам с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями на 2020-2024 гг.;

рассмотреть возможность перераспределения объемов медицинской помощи и финансовых средств для медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями, в соответствии с расчетной потребностью для оплаты по тарифам на законченный случай лечения по стоимости клинико-статистических групп заболеваний в условиях круглосуточного стационара (st19.059, st19.060, st19.061) и в условиях дневного стационара (ds19.034, ds19.035, ds19.036) в соответствии с Приложениями № 21-дс и №21-с к Генеральному тарифному соглашению на 2020 год;

рассмотреть возможность перераспределения объемов медицинской помощи и финансовых средств для медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями, в соответствии с расчетной потребностью на проведение молекулярно-диагностических исследований на амбулаторном этапе для реализации персонализированного подхода в оказании медицинской помощи и сокращения сроков начала оказания специализированной помощи.

4. Обратиться в министерство здравоохранения Российской Федерации со следующей инициативой:

рассмотреть и одобрить клинические рекомендации для лечения гематологических и онкогематологических заболеваний, поданные к рассмотрению медицинскими профессиональными сообществами.

5. Обратиться в рабочую группу Минздрава РФ по подготовке методических рекомендаций по реализации способов оплаты медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с предложением:

разработать КСГ по схемам терапии для оказания помощи пациентам с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями на основании принятых клинических рекомендаций не позднее января 2021.



6. Обратиться в Государственную думу Российской Федерации и Совет Федерации со следующими инициативами: