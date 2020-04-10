Танцы на балконах: Гудков снял оригинальный клип на главный хит лета-2020

10.04.2020, 17:09, Разное

Как показывает практика, самоизоляция иногда дает предпосылки для развития нестандартной творческой мысли. Так, известный клипмейкер Александр Гудков недавно снял весьма оригинальный видеоклип под влиянием “карантинного настроения”.

Основой нового клипа стала популярная песня групп Cream Soda & Хлеб “Танцы на техно”. По мнению многих пользователей Сети, идея автору видеоработы пришла после просмотра сюжетов, где представлено, как пели на своих домашних балконах жители Италии в начале своего карантина. Кадры ролика показывают, как “актерский состав”, включающий участников группы, музыкантов, танцоров и самого Гудкова, демонстрируют танцевальные движения на балконах домов жилого комплекса на фоне пустынных улиц.

Примечательно, что к съемкам видеоклипа был привлечен один из наиболее популярных мастеров современного танца Дмитрий Красилов, который стал в текущем году победителем отечественного отбора на готовящееся Евровидение-2020. К слову, сразу после выхода клипа количество просмотров музыкальной работы стало увеличиваться с огромной скоростью – около двухсот тысяч ежечасно.