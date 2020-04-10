«Жить им будет скоро не на что»: Разин предрек звездам продажу вещей с аукционов

10.04.2020, 17:09, Разное

Продюсер Андрей Разин решил выступить в Instagram в роли предсказателя. В случае полугодового продолжения карантина звезды отечественного шоу-бизнеса будут вынуждены продавать свои вещи с аукционов.

Общение с коллегами-прокатчиками позволило продюсеру «Ласкового мая» сделать финансовые расчеты и озвучить материальные убытки, которые ожидают 60-65 представителей творческой «элиты». В число лидеров попали Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и её бывший муж Филипп Киркоров. Все остальные идут под общим названием «и многие другие». Параллельно с подсчетом суммы их заработков до начала пандемии коронавируса, Андрей Разин заметил, что российские артисты никогда не платили налогов за свои выступления. По его словам, единственным исключением является группа, которую он имеет честь представлять. Только «Ласковый май» подтвердил уплату свыше пяти с половиной миллионов долларов за 5 лет с 1988 по 1993 годы.

Исходя из средней суммы подсчитанных продюсером чужих доходов, за полгода каждый из них потеряет 90 тысяч евро, ведь в год, согласно его данным, звезды получали 180 тысяч «чистой» валюты. В конце поста Андрей Разин смягчил свой пессимистический прогноз надеждой на лучшее, пишет Телепрограмма.