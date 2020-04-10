Дочь Конева назвала «политическим лицемерием» отказ Чехии вернуть памятник России

10.04.2020, 17:08, Новости дня

Дочь маршала СССР Ивана Конева Наталья отреагировала на отказ Чехии вернуть РФ его памятник, который ранее снесли в Праге.

Известие о демонтаже памятника, женщина восприняла с большим возмущением, гневом и осуждением.

«Тут и боль, и гнев, и осуждение несправедливости. В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги», – сказала Наталья «Комсомольской правде».

Отказ передать памятник РФ дочь Конева назвала «циничным политическим лицемерием». При этом она подчеркнула, что шансы на возвращении монумента в Россию еще есть.

Напомним, 3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу. Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный памятник. Прага отказалась пойти навстречу российской стороне.

Во вторник президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.

В Праге заявили, что перемещение памятника маршалу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, а недавно принятые в РФ законы по этому поводу еще изучат юристы.

СК России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника.