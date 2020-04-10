Путин предостерег руководство отраслей от объяснения нерешенных проблем коронавирусом

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10.04.2020, 17:08, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что у руководства Роскосмоса и других отраслей не должно быть соблазна объяснить все нерешенные проблемы коронавирусом.

«Необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы – и в жизнь страны, и в целом в экономику, и в работу Роскосмоса. Вместе с тем, от чего хотел бы вас предупредить. От соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», – сообщил Путин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, передает РИА «Новости».

Он добавил, что это замечание касается не только Роскосмоса, но и всех отраслей производства и всех видов деятельности.

Также президент оценил ситуацию в самой космической отрасли.

«Ситуация в Роскосмосе меняется, медленно, но все-таки в лучшую сторону. Мы это видим», – сказал Путин.

Глава государства в ходе совещания обратил внимание участников на некоторые моменты.

«Среди безусловных приоритетов – развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство. Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный», – приводит сайт Кремля слова президента.

Также он отметил, что РФ должна укреплять свои позиции на рынке пусковых услуг. «Крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными. В установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого класса и сверхтяжелого класса. Начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023 и 2028 годы», – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях.



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