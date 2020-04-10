ЦБ заявил о спаде российской экономики по итогам 2020 года

10.04.2020, 17:08, Новости дня

В текущем году динамика ВВП в РФ будет отрицательной, сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«По нашей оценке, это пока еще не прогноз, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне. Мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста»,– приводит слова главы ЦБ РИА «Новости».

По ее словам, основной удар в экономике страны придется на второй квартал, однако возможно, рецессии удастся избежать. «Если говорить о рецессии, это обычно два квартала отрицательных темпов роста, мы в качестве базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во втором квартале, а третий квартал по отношению ко второму будет уже лучше, и будет плюсовым», – сказала Набиуллина.

«Поэтому, может быть, рецессии нам удастся избежать», – добавила она.

Глава Центробанка отметила, что регулятор в ближайшее время будет проводить глубокий анализ ситуации и, скорее всего, кардинально пересматривать свой прогноз.

При этом Банк РФ отмечает, что ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться.

«Ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась, волатильность курса и рынка акций снижается. На облигационном рынке происходит определенное снижение доходностей. Минфин на этой неделе возобновил проведение ОФЗ. Доля иностранцев на рынке ОФЗ остается стабильной – держится на уровне 30-31%», – сказала Набиуллина.

Она также уточнила, что годовая инфляция в РФ п состоянию на 6 апреля составила 2,8-2,9%.

«В марте годовая инфляция несколько ускорилась до 2,5% против 2,3% в феврале. Недельная инфляция последние три недели складывается заметно выше типичных ростов цен для этого времени года. Соответственно, оценка годовой инфляции по состоянию на 6 апреля составила уже 2,8-2,9%. Это более быстрое возвращение годовой инфляции к цели, и оно соответствует нашим ожиданиям краткосрочных эффектов от ослабления валютного курса и увеличения спроса на некоторые товары в связи с мерами по борьбе с эпидемией», – сказала Набиуллина.

Ранее аналитики спрогнозировали срок восстановления экономики РФ после нефте-вирусного кризиса.