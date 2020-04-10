Собянин: Москве предстоят серьезные испытания из-за коронавируса

10.04.2020, 16:55, Разное

Москве предстоит пройти через серьезные испытания, подчеркнул градоначальник. “Самый лучший прогноз для нас – это 100% все, что мы можем сегодня сделать, – сделать”, – ответил Собянин на вопрос о прогнозах по распространению эпидемии.

Речь идет о максимальном тестировании для выявления заболевания и подготовке медицинской системы, чтобы она справилась с нагрузкой, отметил мэр. Не менее важен контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина.

На фоне борьбы с коронавирусом необходимо по возможности соблюсти баланс между санитарными мерами и экономическим развитием, сказал Собянин в беседе с РИА Новости.

По его словам, пик заболеваемости COVID-19 в столице еще впереди. Москва не дошла даже до середины, оценил ситуацию градоначальник.

“Нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться”, – добавил мэр.

Напомним, что в Москве зафиксировано 6698 случаев заражения коронавирусом. Почти половина заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет, 3% – дети. От COVID-19 в городе вылечились 313 человек.

Из-за распространения коронавируса указом Сергея Собянина столичные кладбища будут закрыты до окончания режима повышенной готовности. Также в городе будут штрафовать нарушителей карантина за передвижение на личном транспорте.