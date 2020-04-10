Трамп призвал Конгресс утвердить выделение 250 млрд долларов для помощи малому бизнесу

10.04.2020, 16:54, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Конгресс должен без промедления и без внесения каких-либо дополнений одобрить меру по оказанию новой помощи малому бизнесу в размере 250 миллиардов долларов. Из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами, конгрессмены не могут прийти к соглашению и выделить дополнительное финансирование для оказания помощи малому бизнесу.

«Демократы блокируют увеличение финансирования малого бизнеса на 251 млрд долларов, что поможет [малым предпринимателям] сохранить своих сотрудников. Это должно быть сделано только по этой причине, без внесения каких-либо дополнений. Мы планируем большую четвертую фазу оказания помощи, с [финансированием] инфраструктуры, сокращением налогов на заработную плату и другими мерами. Большая реабилитация экономики!» – написал президент в своем Твиттере.