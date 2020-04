Анджелина Джоли написала открытое письмо: “Мы должны сообща бороться с домашним насилием”

10.04.2020, 16:53, Разное

Оскароносная актриса и посол доброй воли ООН опубликовала открытое письмо на сайте журнала Time, где выразила свое беспокойство относительно здоровья и морального состояния детей из неблагополучных семей во время пандемии коронавируса. Джоли отметила, что пусть дети не так сильно подвержены самому заболеванию, но его последствия очень сильно влияют на их жизнь.

Анджелина Джоли в лагере беженцев в ВенесуэлеНет ничего более важного или срочного, чем защита детей. Они могут быть не так восприимчивы к вирусу, как другие группы, но они особенно уязвимы к его последствиям. Влияние COVID-19 на экономику привело к безработице и экономической нестабильности, увеличивая стресс во многих семьях. Мы знаем, что стресс в семье увеличивает риск насилия – и в развитой экономике, и в лагерях беженцев. В Америке приблизительно 1 из 15 детей подвергается насилию со стороны интимного партнера каждый год – 90% из них являются свидетелями насилия. В среднем 137 женщин по всему миру убивают партнера или члена семьи каждый день. Мы не узнаем, в скольких из этих случаев ребенок находился в соседней комнате или непосредственно наблюдал за происходящим,- написала Джоли, отметив, что негативная статистика уже растет:

Изоляция жертвы от семьи и друзей – это хорошо известная практика в таких случаях, но это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм у детей из неблагополучных семей. Уже есть информация о всплеске насилия в семьях по всему миру, включая убийства.

Джоли предлагает не сидеть сложа руки, а делать все возможное для улучшения ситуации и помощи детям – например, звонить семьям, которые изначально вызывают опасения, а также обратить внимание на руководство, составленное The Global Partnership to End Violence Against Children, чтобы помочь защитить детей во время пандемии. “Вся наша страна должна приложить усилия, чтобы обеспечить детям защиту и заботу, которой они заслуживают”, – написала Джоли.

