Оксана Пушкина рассказала о важности самоизоляции в выходные дни

10.04.2020, 16:53, Новости дня

«Впереди выходные дни, однако вне зависимости от погоды необходимо соблюдать все требования самоизоляции, установленные правительством и администрациями городов», – сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина.

Оксана Пушкина принимает непосредственное участие в работе волонтерского штаба, который организует доставку продуктов питания людям старшего возраста. Ранее депутат передала волонтерам средства индивидуальной защиты, маски и перчатки, после чего вместе с ними отправилась развозить продукты пенсионерам.

Говоря о важности поддержки людей старшего возраста, парламентарий отметила, что «помогает людям, сколько себя помнит». «Я делаю это по зову сердца. Сейчас я избранник народа, и это моя непосредственная, первоочередная задача. У депутатов нет ни отпусков, ни болезней, ни пандемии. Применяя все меры предосторожности, я все равно продолжаю это делать на своем избирательном округе, в который входят семь городов, распределив свои силы и время», – отметила Пушкина.

«Впереди выходные, однако вне зависимости от погоды необходимо соблюдать все требования и правила самоизоляции, установленные правительством администрациями городов», – подчеркнула депутат.

Ранее эпидемиолог Владимир Чуланов предположил, что возможный пик заболеваемости коронавирусом в РФ может наступить в течение ближайших 10-15 дней.

«Поэтому в ближайшие выходные очень важно соблюдать действующие ограничительные меры», – подчеркнул Чуланов. По его словам, необходимо, чтобы население не расслаблялось, несмотря на солнечную погоду и соблазн выйти в парк на прогулку. «Нужно собрать силы в кулачок и продолжать соблюдать режим самоизоляции. Это позволит максимально затормозить распространение инфекции – а значит, и приблизить возвращение к нормальной жизни», – добавил Чуланов.

Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о способах защиты от коронавируса и самоизоляции россиян. Согласно представленным данным, 76% ограничили контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место.

7 апреля Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.