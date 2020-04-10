 

США предрекли самый высокий уровень безработицы с 1940-х годов

10.04.2020, 16:53, Новости дня

Во втором квартале 2020 года из-за экономических последствий коронавируса уровень безработицы в США поднимется до 12,6%, это будет самый высокий показатель с 1940-х годов, заявили 69 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.

Эксперты считают, что в США процесс восстановления занятости населения будет протекать крайне медленно. Так, по их прогнозам, к концу 2020 года безработица снизится лишь до 8,1%. При этом даже в 2022 году этот показатель будет составлять 5,4%, что заметно выше 3,5% в феврале нынешнего года – до начала распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Экономисты также прогнозирую что «ВВП США с апреля по июнь упадет на 25% в годовом выражении».

По мнению агентства, Национальным бюро экономических исследований будет рассчитывать снижение ВВП как первая рецессия со времен кризиса 2007-2009 годов.

Аналитики предполагают, что во второй половине года американская экономика будет демонстрировать рост, однако он не будет стремительным.

В итоге ВВП США в 2020 году снизится на 3,3%, в то время как общемировой ВВП упадет на 1,5%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что будущее Америки в нынешней ситуации уперлось в неизвестность.

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