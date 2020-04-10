Звезда сериала “Сваты” Людмила Артемьева рассказала, чем отличаются украинцы от россиян

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10.04.2020, 16:53, Разное

Людмила Артемьева на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, чем отличаются украинцы от россиян. Звезда сериала “Сваты” отметила, жители РФ вряд ли оставят ребёнка на воспитание бабушкам и дедушкам.
Людмила Артемьева считает участие в сериале “Сваты” своей одной из самых главных ролей. Работа над образом в этом фильме доставила ей большое удовольствие. Тем не менее, актриса отмечает, в реальной жизни то, что показано в фильме, не произошло бы, поскольку современные родители не спешат передавать своих чад на воспитание бабушкам и дедушкам, а те в свою очередь не торопятся брать на себя эту роль. Вероятно, предположила звезда, что-то подобное ещё можно встретить в Украине, но для РФ этот сюжет является фантастическим. Своими словами она сделала предположение, показав разницу между украинцами и россиянами.

Подписчики сразу же возразили кумиру, отметив, Людмила Артемьева плохо знает простых жителей РФ из небольших периферийных населённых пунктов. Некоторые подчеркнули, в сериале характеры и ситуации очень похожи на то, что происходит в действительности, а потому сюжет так близок российскому народу.



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