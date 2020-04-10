Новак сравнил кризисы 2008 и 2020 годов

10.04.2020, 16:53, Новости дня

Министр энергетики Александр Новак заявил, что пандемия коронавируса обернется большими потрясениями, чем кризис 2008 года.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимы коллективные действия для ликвидации последствия кризиса, передает ТАСС.

Новак напомнил, что страны ОПЕК+ согласовали комплекс мер для сокращения добычи нефти, которые позволят стабилизировать рынок. Он призвал другие страны присоединиться к сделке, и подчеркнул, что без этого соглашения устойчивый рост мировой экономики невозможен.

«Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности являются ключами к решению многоплановых проблем, в том числе связанных со здравоохранением, с благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса», – сказал Новак.

Глава ведомства пояснил, что восстановление энергетического рынка является необходимым для преодоления кризиса, также для снижения добычи нужна кооперация в рамках G20.

Министр призвал G20 создать комитет по стабилизации нефтяного рынка. Также Новак призвал все страны, добывающие нефть, проводить активные совместные действия.

Министр отметил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы пройти свою часть пути в сотрудничестве с партнерами и восстановить стабильность энергорынка.

Напомним, проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей. Большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период с мая по июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей. Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.