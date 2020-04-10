В Epic Games начали бесплатно раздавать игру-симулятор Шерлока Холмса

10.04.2020, 16:53, Разное

В магазине Epic Games объявили о начале бесплатной раздачи ещё одной игры. На этот раз геймеры могут получить игру-симулятор Шерлока Холмса.

В настоящий момент в мире протекает эпидемия коронавируса. Игровые гиганты желают внести свой вклад в борьбу с пандемией, а потому в течение нескольких недель нередко объявляли акционные предложения. В сервисе Epic Games снова появилась бесплатная игра, которую любой желающий может навсегда добавить в свою библиотеку, речь идёт о квесте, основанном на книгах про Шерлока Холмса. Имеется ввиду проект Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, созданный украинской студией Frogwares. В игру-симулятор разработчики встроили шесть сюжетных эпизодов, в ходе которых знаменитому сыщику из Великобритании, предстоит раскрывать преступления. При этом некоторые из них основаны на классических произведениях и во многих деталях повторяют их сюжет.

Те, кто ранее испытывали сомнения, стоит ли приобретать данный контент, теперь могут получить его бесплатно, сэкономив 999 рублей. Именно столько просил разработчик за игру. По имеющейся информации, доступ к бесплатной версии открыт до 16 апреля.