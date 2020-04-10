СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

10.04.2020, 16:50, Новости дня

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника советскому маршалу Коневу в Праге, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело заведено по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.

“3 апреля 2020 года в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Ивану Коневу был осквернен. Группой людей статуя маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи”, – сообщили в СК.

Следствие заявило, что “подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом”.

Снести памятник советскому маршалу, участвовавшему в освобождении Чехословакии от нацистов, власти Праги решили осенью 2019 года. При этом часть жителей выступала против сноса, отмечая заслуги Конева в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации, а сторонники сноса обвиняли маршала в подготовке операции по вторжению советских войск в Прагу в 1968 году. В итоге было принято решение перенести памятник в музей.

Представители района Прага-6, в котором был установлен памятник, рассказали, что демонтаж произошел 3 апреля, во время карантина, так как к этому времени были решены все вопросы, связанные со сносом.

В посольстве РФ в Праге назвали случившееся “вандальскими действиями отвязанных муниципальных руководителей” и направили протест Министерству иностранных дел Чешской Республики.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина завести уголовные дела на иностранных чиновников, которые допустили снос памятника.

Также Шойгу написал письмо министру обороны Чехии Любомиру Метнару, в котором попросил отправить памятник в Россию. Власти Чехии отказались это делать, а представительница чешского МИД Зузана Штихова заявила, что снос памятника не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.