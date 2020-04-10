 

СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

10.04.2020, 16:50, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСледственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника советскому маршалу Коневу в Праге, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело заведено по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.

“3 апреля 2020 года в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Ивану Коневу был осквернен. Группой людей статуя маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи”, – сообщили в СК.

Следствие заявило, что “подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом”.

Снести памятник советскому маршалу, участвовавшему в освобождении Чехословакии от нацистов, власти Праги решили осенью 2019 года. При этом часть жителей выступала против сноса, отмечая заслуги Конева в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации, а сторонники сноса обвиняли маршала в подготовке операции по вторжению советских войск в Прагу в 1968 году. В итоге было принято решение перенести памятник в музей.

Представители района Прага-6, в котором был установлен памятник, рассказали, что демонтаж произошел 3 апреля, во время карантина, так как к этому времени были решены все вопросы, связанные со сносом.

В посольстве РФ в Праге назвали случившееся “вандальскими действиями отвязанных муниципальных руководителей” и направили протест Министерству иностранных дел Чешской Республики. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина завести уголовные дела на иностранных чиновников, которые допустили снос памятника.

Также Шойгу написал письмо министру обороны Чехии Любомиру Метнару, в котором попросил отправить памятник в Россию. Власти Чехии отказались это делать, а представительница чешского МИД Зузана Штихова заявила, что снос памятника не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400

06.04 / В РФ временно отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

20.02 / Конституционный Суд Украины признал незаконной ликвидацию Верховного Суда

04.02 / Убийство Шеремета. Офис генпрокурора продлил срок расследования до 4 месяцев

05.02 / ЦСКА получил отказ от “Флуминенсе” по трансферу Пауло

04.02 / Защита пожаловалась на отказ Генпрокуратуры извиняться перед Голуновым

12.03 / ЕС осудил односторонний запрет США на въезд из Европы

19.03 / В Сочи вынесли приговор владельцу и арендатору кафе, где в пожаре погибли 11 человек

09.02 / Алексей Кудашов: в игре чехами просматривались контуры новой сборной России

25.03 / Лечение коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска