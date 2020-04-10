Центры занятости Ставрополья начнут принимать видеорезюме

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10.04.2020, 16:48, Новости дня

Центры занятости двух городов и одного городского округа на Ставрополье начнут принимать видеорезюме соискателей и предоставлять их работодателям, сообщили в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

Новую практику внедрят в пилотных центрах в Ставрополе, Невинномысске и Минераловодском городском округе, передает ТАСС.

«У граждан, обращающихся в пилотные центры занятости городов Ставрополя, Невинномысска и Минераловодского городского округа, появился новый инструмент для эффективного поиска работы – возможность направить свое видеорезюме для использования персональными консультантами кадровых центров в поиске подходящих вакансий», – сказали в министерстве.

Три пилотных центра занятости открылись в Ставропольском крае осенью 2019 года. Учреждения начали предоставлять услуги по принципу одного окна, соискателям и работодателям предоставили персональных консультантов. Специалисты не только отслеживают трудоустройство обратившихся, но и карьерный рост клиентов, формирование кадрового резерва предприятий и так далее.

Внедрение новых форм и методов работы в Ставропольском крае идет в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Планируется, что продолжительность видеорезюме соискателей не будет превышать двух минут. Ролики будут предоставлять работодателям, при согласии человека – размещать в видеоблоге на официальном портале органов службы занятости.

«Новая услуга, представляемая пилотными центрами занятости, может в первую очередь заинтересовать граждан, претендующих на должности, связанные с исполнением представительских функций, работой пресс-секретарей, помощников руководителей, руководителей подразделений, а также работой в сфере услуг, гостиничном и туристическом секторе», – отметили в пресс-службе министерства.

Основная задача нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики РФ не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в России.

В Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» более 300 социально значимых объектов получат бесплатный доступ к интернету. Кроме того, в следующем году запланировано отремонтировать 133 километра дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».



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