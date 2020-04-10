Собянин заявил о начале работы московских поликлиник с больными коронавирусом

10.04.2020, 16:48, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в столице набирает обороты и становится все более проблемной, в связи с чем ряд московских поликлиник начнут системно диагностировать больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но с сегодняшнего дня это другая системная работа», – сказал мэр, передает ТАСС.

Также Собянин отметил, что более 40 клиник, у которых есть компьютерная томография, начинают системно диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь.

За последние сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.