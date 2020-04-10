Роспотребнадзор подготовит три версии вакцины от коронавируса

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10.04.2020, 16:48, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовит три варианта вакцины от коронавируса.

«Но это уже, очевидно, известные вещи про кандидатные вакцины, которых сначала было 25-27. Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», – сообщила Попова в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

Она отметила, что база одной из вакцин, которая предлагается роспотребнадзором, уже используется и безвредна.

Напомним, гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что тесты вакцины от коронавируса в РФ могут начаться в июне.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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