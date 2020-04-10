«Надо мыть не только руки»

10.04.2020, 16:44, Разное

Психолог Ирина Млодик — об эмоциональной гигиене в эти сложные дни.

Человечество за последнее время столкнулось с несколькими вызовами, которые вызывали глобальной страх. Например, терроризм: ты идешь куда-то и никогда не знаешь, какой ненормальный и с чем ворвется на мероприятие. На этот страх люди отвечали сплочением — выходили на митинги, чтобы показать: «Мы вместе, мы не боимся».

Как это продемонстрировать коронавирусу? Если мы сплотимся и выйдем все вместе, то станем для него питательным бульоном. Он бессилен, только когда мы разъединены, самоизолированы. Но как долго эту изоляцию можно выдержать?

С каждым днем количество заболевших увеличивается, число смертей растет. Страшно за близких, непонятен завтрашний день, все терпят убытки, ничего нельзя планировать. Как жить в ситуации абсолютной неопределенности? Об этом «Новая» поговорила с Ириной Млодик.

Ирина МлодикКандидат психологических наук, гештальт-терапевт

— Мир встал на паузу и изменился навсегда. Еще рано подводить итоги, еще все продолжается, война с невидимым врагом не окончена. Еще многое произойдет, но уже многое произошло. Я расскажу вам о собственном переживании минувших дней и выводах, к которым пришла. Все как у всех: сначала трудно поверить, статьи и высказывания «это просто грипп» успокаивали и меня. Ужасали цифры погибших, особенно в Италии. Мир перевернулся.

«Корона» сбивала с нас, с человечества, спесь, доказывая, что она сильнее. Закрывались аэропорты, границы, двери. И тогда еще казалось — это ненадолго, ну не можем же мы не полететь в намеченный отпуск или командировку, как это может быть, чтобы какой-то вирус, что-то крошечное, невидимое поставило человечество на колени, и вся наша медицина, наука оказались почти бессильны? Так с человечества слетела корона и превратила нас в напуганных, сидящих по домам или — в героически смелых, без выходных работающих в больницах.

В коротких перерывах между работой, которой не стало меньше, я по ночам читала, перерабатывала новости, искала «достоверные» источники.

У меня совсем бы нарушился сон, если бы я не приняла жесткое правило: после восьми вечера не открывать фейсбук.

Обычно я справляюсь с тревогой и неопределенностью попытками обрести хоть какую-то ясность. И я пыталась это делать, отдавая себе отчет в том, что это условная ясность. Я понимаю, что у каждого свой способ справляться с неопределенностью и тревогой. Но то, что я находила на просторах Сети, меня повергало поочередно в тоску, ужас, гнев, возмущение.

— Что-то типа «мы все умрем»?

— Дело в том, что многие люди справляются с тревогой только тем, что выбрасывают ее вовне. Они любят накручивать себя до предела, катастрофизируя все, превращая в беспросветный мрак, и после выбрасывают этот мрак на близких и в Сеть. Я называю это «сырой аффект» — то есть необдуманное, не «переваренное», сырое переживание. Иногда так пишут люди, временами СМИ, делая свои заголовки намеренно пугающими, заставляя людей кликнуть. Если к обычным людям вопросов нет — просто есть сильная усталость от их «сырых аффектов», то к СМИ вопросы есть, этического порядка.

— Например, я читаю посты девушки, которая в панике от того, что ее родителей-врачей, которым больше 65 лет, руководство вынуждает продолжать работу. Кого-то просто с ног сбила информация о том, что тяжело болеют 40 % молодых людей до 40 лет.

— Ситуация сложная для всех, в том числе и для тех, кто принимает сложные решения. Многие коллеги, с которыми пришлось беседовать, видят, как то, что пугает людей, коррелируется с их травмами или их прошлым опытом. Неопределенность будущего заставляет всех нас проецировать на этот «белый экран» свой прошлый опыт. Многие евреи боятся погромов, многие в Санкт-Петербурге боятся голода, многие не верят в то, что медики их вылечат, правительство защитит. Слушать, чего боятся люди в этой ситуации, всегда интересно. Удивительное разнообразие.

Мы не знаем, что будет, кроме того, что экономический кризис нам обеспечен. Но давайте хотя бы минимально осознавать ответственность за ваше слово.

Страшно — идите к психологам, они сейчас все предлагают свои скайп-услуги.

Расскажите все специально подготовленному человеку. Не надо делать это публично и, что самое неприятное, делать это с непоколебимой убежденностью, надевая «белые одежды», агрессивно, враждебно и катастрофично.

Может показаться, что переваривать тревогу и показывать ситуацию с разных сторон доступно только психологам, но мне кажется, что многие, не будучи психологами, могут позволить себе эмоциональную гигиену. Очень важно, особенно сейчас, осознавать свою ответственность за то, чем мы наполняем интернет-пространство, в котором мы находимся сейчас в большей мере, чем прежде.

— Понимая, что экономический кризис нам всем обеспечен, многие люди не решатся тратить деньги на психолога.

— Конечно, многим недоступен платный психолог. Но сейчас в той же Сети есть множество предложений по бесплатной помощи. И, более того, она всегда была: телефоны доверия, бесплатные городские и районные психологические службы. Да, там, скорее, вам помогут справиться с острым кризисным состоянием. Но, если мы говорим о серьезной работе над собой, то она чаще всего является платной. Но сейчас многие говорят о возможности онлайн-обучения. Изучение себя вместе с психологом тоже, по-моему, неплохое занятие на карантине. Заодно можно окрепнуть и легче потом переносить жизненные кризисы.

— Вы в соцсетях написали: «Апокалипсис отменяется, если мы спокойны». А как стать спокойными, когда весь твой жизненный уклад перевернут с ног на голову, есть страх за близких, ужас перед финансовыми трудностями?

— Конечно, совсем спокойными сейчас оставаться сложно. Ведь в значительной мере изменился весь жизненный уклад.

Мы находимся в зоне значительной неопределенности, а это всегда повышает тревогу.

Меня многое тревожит, мне тоже есть за кого бояться. Но, не желая сейчас показаться эмоционально «святой», хочу сказать, что очень часто испытываю все это трудное время чувство благодарности к тем, кто остался дома; к тем, кто возит нас на такси и продает нам продукты; кто лечит наших детей; кто работает в кафе с доставкой; к тем, кто на «фронте», — на переднем крае; к волонтерам и тем, кто просто дает деньги в аэропорту другому, чтобы тот тоже мог улететь; к тем, кто принимает очень сложные решения, маленькие и большие, на уровне собственной семьи и целых государств.

Сейчас всем нелегко. Осуждать, параноить, вываливать это в Сеть — значительно легче, чем думать, переваривать сложные переживания, принимать свои взвешенные решения каждый день, не пытаясь выработать одну стратегию.

История сейчас показывает, насколько мы в одной лодке. Давайте возьмем ответственность за то, что мы вбрасываем в мир. Эмоциональная гигиена — это несложно, просто найдите, кому вы можете вывалить свои тревоги, поберегите близких и окружающих вас людей, обратитесь к психологу. Мыть можно не только руки.

— Могли бы вы сформулировать несколько основных правил жизни в условиях неопределенности и самоизоляции?

— Проверяйте информацию, которая вам попадается в Сети. Информация должна идти от экспертов. И, даже если вы читаете мнение эксперта, поищите альтернативное мнение. Осознавайте, что даже у экспертов нет полного знания. Просто потому, что ситуация новая. Мы могли бы опираться на статистику, но она не учитывает отдельного человека. Поэтому думайте, анализируйте, не цепляйтесь за единственное, что попалось вам на глаза.

Понимайте, что, накручивая себя эмоционально, вы создаете стресс. Сильный или долговременный стресс, скорее всего, негативно скажется на вашем здоровье. Поэтому успокаивайте себя и близких, не отрицая при этом опасности.

Разрешите себе справляться с тревогой доступным и привычным для вас способом. Не надо «держаться», давя это все в себе, но и, с другой стороны, стоит задаться вопросом: не накручиваете ли вы себя, не «заражаете» ли вы окружающих тревогой. Даже если вы привыкли обходиться с тревогой именно так — заражая окружающих, не стоит это делать в нынешних условиях публично.

Помните, что мир сейчас значительно больше ценит человеческую жизнь, и многие усилия, которые предпринимают правительства и врачи, направлены на спасение людей — и вас тоже. Помните, что о вас заботятся, но и вы сами можете и должны позаботиться о себе. Не накручивать, не разрушать, а заботиться.

Галина Мурсалиева

обозреватель «Новой»