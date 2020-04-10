 

Людмила Нарусова обругала Ксению Собчак во время прямого эфира за пиар на ее болезни

10.04.2020, 16:30, Разное

Бывший кандидат на пост главы российского государства Ксения Собчак в компании супруга Константина Богомолова устраивает прямые эфиры во время карантина. В одну из таких трансляций на связь вышла Людмила Нарусова, которая принялась отчитывать дочь.
Во время одного из последних на данный момент эфиров Ксения Собчак в кругу родных обсуждала подарки от представителей сильного пола, также имелись попытки отыграть выпившую девушку. По словам бывшей ведущей скандального телепроекта «Дом-2», ей не хватает обычного общения с другими людьми по вечерам, именно по этой причине она с мужем Константином Богомоловым принялась осваивать звонки по видеосвязи.

В одном из эфиров позвонила сенатор Людмила Нарусова, начав разговор с не самых приятных слов. Упомянув о недавней госпитализации в больницу Коммунарки, политик высказала знаменитой дочери все, что она об этом думает. По ее словам, только одна Ксения Собчак пиарится на «смертельно больной старухе-матери», якобы страдающей коронавирусом. Как отметила Нарусова, ее быстро выписали из клиники в связи с отрицательным диагнозом по Covid-19. Собственную болезнь сенатор назвала простудной пневмонией.

Выяснив отношения, мать поинтересовалась у дочери, знает ли она хорошего маникюрного мастера, способного приехать на дом. В этот раз уже Ксения принялась отчитывать близкую родственницу за ее поведение. Спустя определенное время звездная блондинка написала в микроблоге, что вечер вместе с ее близкими оказался веселым. Она старается оставаться на позитиве даже в сложное время пандемии коронавируса, передает «ПолитЭксперт».



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