В Колумбии после прекращения вооруженного конфликта увеличилась вырубка лесов

10.04.2020, 16:30, Новости дня

Колумбия, совсем недавно (2016-й год) получившая мир с 1964 года, когда началось вооруженное противостояние ФАРК (FARC) и властей, начала стремительно терять леса. Причиной этому стал уход из лесов партизан ФАРК, которые ранее контролировали охраняемые законом территории от вырубок, сообщает портал Рhys.org.

Долгое время в Колумбии леса оставались под надежной защитой партизан ФАРК, которые скрывались в джунглях, поэтому туда никто не хотел ходить по собственной воле, не говоря уже о том, чтобы заняться незаконной вырубкой деревьев. Ситуация кардинально изменилась после того, как ФАРК стала политической партией и все вооруженные действия были прекращены. Это значит, что партизаны вышли из лесов, переоделись в дорогие костюмы и начали заниматься политикой, оставив на произвол судьбы природные заповедники, в которых обитает свыше 10% известных в мире видов растений и животных. Несмотря на изданные в 2010-18 годах законы о защите территорий, увеличившие охраняемые площади примерно в 3 раза, правоприменительная практика по ним отсутствует, что дает волю разнообразным мошенникам, которые спокойно занимаются незаконной вырубкой леса.

Тревогу бьют уже не только экологи Колумбии, но и международные эксперты, которые сравнили спутниковые снимки 2013 и 2019 годов (за три года до и после подписания мирного договора 2016 года). Выяснилось, что только за последние три года охраняемые территории потеряли свыше 130 квадратных миль (примерно 337 квадратных километров) диких лесов, вместо которых возникают пастбища и другие сельскохозяйственные объекты. Темпы потери леса оказались еще большими в буферных зонах, призванных защитить охраняемые территории – там было уничтожено порядка 265 квадратных миль (около 687 квадратных километров) джунглей.

По данным исследователей всего 4 квадратные мили (приблизительно 10 квадратных километров) диких джунглей могут содержать 1 500 цветущих растений, 25 000 видов деревьев, 400 видов птиц и 150 видов бабочек. Потери, вызванные вырубкой лесов в Колумбии, на сегодняшний день примерно в 30 раз превышают указанные выше значения. Система охраняемых районов Колумбии нуждается в коренном преобразовании, делают вывод ученые, которые предлагают создать эффективную систему надзора и контроля, а также начать зарабатывать на экотуризме, но для всего этого требуются время и деньги. Если с финансированием еще можно что-то придумать, то скорость потери лесов просто пугает, и меры по спасению джунглей могут просто не успеть, так как совсем скоро может оказаться, что спасать уже нечего.