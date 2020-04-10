Житель Кузбасса сжег соседние дома во время приготовления шашлыков на даче

10.04.2020, 16:30, Разное

Житель Кемеровской области занимался приготовлением шашлыков на даче и случайно сжег несколько соседних домов. Ущерб, причиненный пожаром, составил около 7 млн рублей.

По данным сотрудники правоохранительных органов региона, в процессе следствия им удалось выяснить, что обвиняемый житель приехал на дачу, которая является собственностью его родителей. Там он принялся готовить шашлыки и употреблять спиртные напитки. В связи с неаккуратным обращением с огнем пламя из мангала перешло на сухую траву, а потом на располагающиеся рядом дома. В результате возгорания пострадало имущество девяти человек, размер причиненного ущерба составил семь миллионов рублей.

Виновником оказался 29-летний местный житель. Удалось установить, что он похитил у своего знакомого мобильный телефон стоимостью 9000 рублей, также у него обнаружили запрещенные вещества. Правоохранители открыли уголовное дело.

Сам инцидент произошел еще три года назад. Мужчина приехал на дачу 8 мая, но день пикника он выбрал неудачный – порывы ветра достигали 29 м/с. Ожидая, пока прогорят угли, подозреваемый вместе с товарищами распивал алкоголь, а в это время искры из мангала оказались на траве, и та загорелась. Пожар тушили приехавшая группа сотрудников МЧС и жители дачного участка. Все материалы поступят в суд, мужчине грозит наказание сроком до десяти лет лишения свободы.