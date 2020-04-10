Скандалы: Больницы для одного пациента

10.04.2020, 16:25, Разное

Как состоятельные россияне подготовились к пандемии, скупив 10 процентов ИВЛ за $25 000

Состоятельные россияне, лишившиеся возможности выехать на лечение за границей, организуют собственные временные «больницы» прямо в квартире или офисе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на врачей и поставщиков медицинских товаров. Газета подчеркивает, что сверхбогатые по всему миру находят способы пережить пандемию «с большим комфортом», чем остальные.

«Много лет богатые здесь [в России] думали, что у них есть особый билет для быстрого получения медицинской помощи. Но теперь они не могут уехать из страны, и уже неважно, богат ты или беден», — рассказал газете нейрохирург из Москвы Алексей Кащеев. Врач отметил, что недавно к нему обратилась российская компания, которая попросила его дать совет по организации частной «комнаты интенсивной терапии». Кащеев ответил отказом «по этическим причинам». Схожие предложения получали и многие его коллеги, подчеркивает WSJ.

Для своих «личных клиник» богатые россияне также покупают аппараты искусственной вентиляции легких по цене выше $25 000, отмечает WSJ. Российский производитель медицинского оборудования «Тритон-ЭлектроникС» сообщил газете, что на частных лиц приходится 7% общего спроса на его аппараты ИВЛ. «Тритон-ЭлектроникС» также указал, что распродал все свои запасы и возобновит поставки только в октябре.

О том, что состоятельные россияне организуют импровизированные больницы и массово скупают аппараты ИВЛ, в марте писала The Moscow Times со ссылкой на источники. В частности, аппараты пытались купить «одна из богатейших семей России» и еще несколько богатых россиян, отмечала газета. Большинство опрошенных продавцов также сообщило изданию, что на частных покупателей тогда приходилось около 30% их продаж.

При этом создание собственной «медицинской палаты» или покупка аппарата ИВЛ — это не панацея, рассказали собеседники WSJ из медицинской сферы. Установка подобных устройств и их техническое обслуживание — это сложная задача. «Это глупо. Аппарат для вентиляции легких — это не iPhone или телевизор», — заявил Кащеев газете. Об этой проблеме Forbes рассказывал и владелец сети клиник «Медси» Владимир Евтушенков F 63, назвавший подобные покупки «идиотизмом». «Этими аппаратами невозможно пользоваться без медицинской помощи: будет ожог легких, и все закончится гораздо быстрее, чем можно было бы предполагать», — подчеркивал он.

Помощь от врача президентов

В России состоятельные люди идут «на шаг дальше» обеспеченных жителей США, отмечает WSJ. Однако и за рубежом многие тратят значительные средства на защиту от заболевания. В частности, богатые американцы пользуются услугами личных врачей, чтобы моментально получать консультации и быстро проходить тестирование.

Бывший врач Белого дома Конни Мариано раньше следила за здоровьем Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, а теперь предоставляет услуги личного врача за $15 000 в год. Она рассказала WSJ, что в последнее время получает от клиентов «около 100 электронных писем в день» — вдвое больше, чем обычно. У Мариано больше 320 клиентов, и в основном это действующие и бывшие руководители компаний со всего мира. Все они могут звонить ей 24 часа в сутки.

«Многие так благодарны за возможность связаться со мной посреди ночи. Это очень помогает им испытывать меньшую тревогу. Если кому-то из них необходимо в больницу, мы находим способ сделать так, чтобы они туда попали», — рассказала врач.

Самоизоляция на Гавайях

Тестирование на коронавирус для богатых также происходит проще. Медицинский директор центра CURE Daily в Малибу Лиза Бенья рассказала WSJ, что один из ее клиентов прошел тестирование после того, как она просто услышала по телефону его кашель. Бизнесмену уже больше 70 лет, и его тест на коронавирус дал положительный результат. Он отменил свои поездки и немедленно ушел на самоизоляцию вместе с женой — также женщиной пожилого возраста.

Членство в CURE в основном оформляют знаменитости, спортсмены и топ-менеджеры, указывает WSJ. Они либо платят $1000 в месяц и доплачивают за дополнительные услуги, либо сразу платят $10 000 за пакет, в который входят безлимитные консультации и доступ к спа-процедурам. У CURE есть собственные лаборатории, проводящие тесты на коронавирус. Бенья отмечает, что интерес со стороны перспективных новых членов CURE в последние недели вырос вдвое.

Даже самоизоляция необязательно становится для богатых чем-то неприятным, подчеркивает WSJ. Услуга аренды жилья на Карибах, Гавайах и в Средиземноморье в последнее время пользуется высоким спросом, рассказала газете генеральный директор работающей с недвижимостью британской компании Quintessentially Estates Пенни Мосгроув. Услугами компании пользуются знаменитости, предприниматели и финансисты. «Когда у вас есть деньги, вы можете уехать очень быстро», — подчеркнула Мосгроув.

Александр Пятин