Песков рассказал о распоряжении средствами от сделки со Сбербанком
10.04.2020, 16:24, Новости дня
Вопрос о направлении средств от сделки по Сбербанку находится в компетенции российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос правительства… Поэтому именно правительство будет принимать решения о, скажем так, как и куда канализировать эти средства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.
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