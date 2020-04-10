 

Песков рассказал о распоряжении средствами от сделки со Сбербанком

10.04.2020, 16:24, Новости дня

Вопрос о направлении средств от сделки по Сбербанку находится в компетенции российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос правительства… Поэтому именно правительство будет принимать решения о, скажем так, как и куда канализировать эти средства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, зачем государство покупает Сбербанк само у себя.



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