«Вконтакте» запустила приложение с афишей развлекательных и познавательных программ

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10.04.2020, 16:24, Новости дня

«ВКонтакте» запустила мини-приложение «Дома посмотрю» с афишей проходящих в соцсети онлайн-мероприятий, а также подборками статей и видео. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

В сервисе, в частности, собраны трансляции спектаклей, концертов, чемпионатов, лекций, также подборки образовательных курсов, видео для занятий спортом и игр про эпидемии. Пользователи смогут добавить события в свое расписание, которое будет регулярно обновляться, информирует ТАСС.

Приложение создано на платформе VK Mini Apps, оно работает в мобильном приложении и в десктопной версии.



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