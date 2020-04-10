В Минздраве Украины рассчитывают, что COVID-19 переболеют не более 2% украинцев

10.04.2020, 16:18, Новости дня

Учитывая сегодняшний уровень заражения коронавирусом в Украине, Министерство здравоохранения рассчитывает, что общее число инфицированных в стране не превысит 2%. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По состоянию на 9.30 10 апреля, как сообщили в Минздраве, в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, 69 из них скончались, 61 человек уже вылечился.

“Прирост количества случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки составляет 32%. Могу с уверенностью сказать, что мы сейчас движемся по прогнозированной кривой. Прирост и количество зарегистрированных случаев движутся в пределах нашего расчета, что не должно быть больше 2% населения инфицировано коронавирусной болезнью (по данным Госстата, численность населения Украины на 1 февраля составляла 41,9 млн. 2% – это примерно 838 тыс. – “ГОРДОН”)“, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что достичь этого можно только в случае соблюдения карантина, в первую очередь режима самоизоляции и социального дистанцирования.

На сегодняшний день летальность от COVID-19 в Украине составляет 3,1%, рассказал Ляшко.

“Общая тенденция роста показателя летальности происходит во всем мире. Сейчас он уже составляет 6%, в начале вспышки пандемии этот показатель не достигал 3%. Наилучшие показатели по летальности в Южной Корее (2%) и Германии (2,1%). В других странах регистрируется и 10%, и 12%, – сказал он.

В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что есть три сценария развития эпидемии в Украине. Согласно первому, заболевших будет 3–5%, этот сценарий, по словам главы государства, украинская система здравоохранения сможет выдержать. Два других сценария предусматривают рост количества инфицированных до 25–50%, и медицинская система страны не сможет справиться с таким наплывом больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 361 тыс. вылечились, а 97 039 умерли. Украина находится на 48-м месте в мире по числу заболевших.