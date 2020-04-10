Лероса допросили в СБУ по делу о пленках Ермака

10.04.2020, 16:18, Новости дня

Сегодня в Службе безопасности Украины состоялся допрос народного депутата Гео Лероса по делу о так называемых пленках с участием брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Лероса Маси Найем.

“Допрос народного депутата Гео Лероса в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео дал ответы”, – написал защитник.

Допит народного депутата Гео Лероса в СБУ відбувся. На всі питання слідчого Гео надав відповіді. За нашою інформаціює по цій справі допитали також інших осіб, про яких ЗМІ писали раніше. Posted by Masi Nayyem on Reede, 10. aprill 2020

В комментарии “Украинской правде” Лерос сказал, что допрос длился 40 минут, было задано около 10–15 вопросов.

“Они больше касались того, знаком ли я с фигурантами этих видео, встречались ли мы, передавали ли они мне что-то или не передавали”, – сказал нардеп.

Он сказал, что ответил на все вопросы. Других повесток на допросы у Лероса пока нет.

Найем добавил, что допрос проходил в объединенном производстве по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов видео.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для записи встреч Дениса Ермака.