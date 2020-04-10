 

Дым с радиоактивным цезием движется на Киев. Угрозы жизни и здоровью нет – Центр ядерной безопасности

10.04.2020, 16:18, Новости дня

В пятницу, 10 апреля, через некоторые районы Киевской области и Киев пройдут воздушные массы, потенциально загрязненные радиоактивными веществами. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном 10 апреля на сайте госпредприятия “Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности”.

“Согласно прогнозным расчетам на 10 апреля, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации [радиоактивного нуклида цезия] Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких микробеккерелей на кубический метр”, – сказано в сообщении.

В Центре подчеркнули, что эти концентрации “не представляют угрозы жизни и здоровью населения”, поскольку в 100 и более раз ниже предельно допустимого уровня (он составляет 800 мБк/м³).

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка и продолжается до сих пор. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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