 

Москва призвала Прагу либо восстановить памятник Коневу, либо отдать

10.04.2020, 16:17, Новости дня

В Кремле выразили сожаление из-за сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

"Мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой по нашему убеждению должны быть благодарны этому человеку или, если это потребуется, на русской земле", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Монумент был установлен в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. 3 апреля 2020 года местные власти демонтировали его. Теперь на этом месте собираются поставить памятник власовцам.

В МИД РФ пообещали, что данный шаг не останется без ответа. Послу Чехии в Москве была вручена нота протеста. Между тем, Следственный комитет РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично" УК РФ.



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