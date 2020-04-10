Зоозащитники выкупили по окончании карьеры фотомодели львицу Киару

10.04.2020, 16:17, Новости дня

Петербуржцы помогли зоозащитникам выкупить львицу Киару. Прежние хозяева использовали животное для фотосессий в Сочи. Но из-за проблем со здоровье карьера модели преждевременно завершилась.

Хищницу собирались продать в Мурманский цирк, однако, сотрудники Центр помощи диким животным"Велес" в Рапполово Ленинградской области успели перехватить Киару, и выкупили у потенциальных покупателей.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", благородной хищнице всего 9 месяцев. Вес чуть больше 20 килограммов, что является недостаточным. Ветеринары Центр помощи диким животным выявили ряд проблем со здоровье у Киары. И теперь львица под пристальным вниманием медиков.

Ранее сообщалось, что на Финском заливе спасли от гибели лебедя, попавшего в ледяную ловушку. Птица получила серьезную травму и буквально вмерзла в лед. Его отправили в Центр помощи диким животным "Сирин", где ему предстоит пройти курс лечения.

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ГТРК "Санкт-Петербург"