Мурашко указал на нехватку средств защиты и аппаратов ИВЛ
10.04.2020, 16:17, Новости дня
Все системы здравоохранения РФ испытывают стресс при борьбе с коронавирусом из-за нехватки средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на круглом столе по коронавирусу.
Он подчеркнул, что мобилизация ресурсов проводится и одна из главных задач состоит в том, чтобы создать комплекс мер, чтобы не испытывать на прочность всю систему здравоохранения в стране.
Ранее Минздрав предупредил население, что противовирусные лекарства в качестве терапии от коронавируса должны приниматься только по назначению медиков: они не всегда эффективны и могут привести к последствиям вплоть до летального исхода.
В РФ на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1786 за прошедшие сутки. 795 человек выздоровело, 94 скончались.
Все же на данный момент в разных странах мира инфицирован один миллион 622 тысячи человек, более 366 тысяч выздоровели, более 97 тысяч умерли.
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