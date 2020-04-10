Мурашко указал на нехватку средств защиты и аппаратов ИВЛ

10.04.2020, 16:17, Новости дня

Все системы здравоохранения РФ испытывают стресс при борьбе с коронавирусом из-за нехватки средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на круглом столе по коронавирусу.

Он подчеркнул, что мобилизация ресурсов проводится и одна из главных задач состоит в том, чтобы создать комплекс мер, чтобы не испытывать на прочность всю систему здравоохранения в стране.

Ранее Минздрав предупредил население, что противовирусные лекарства в качестве терапии от коронавируса должны приниматься только по назначению медиков: они не всегда эффективны и могут привести к последствиям вплоть до летального исхода.

В РФ на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1786 за прошедшие сутки. 795 человек выздоровело, 94 скончались.

Все же на данный момент в разных странах мира инфицирован один миллион 622 тысячи человек, более 366 тысяч выздоровели, более 97 тысяч умерли.