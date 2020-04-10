 

Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

10.04.2020, 16:16, Новости дня

Тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу в РФ показала, что он есть у незначительной части населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тест выявил устойчивость у 3% жителей страны, сказала Попова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что нет необходимости всем в РФ сдавать тест на коронавирус, в качестве меры предосторожности гражданам стоит носить маски.

«Тест ни на иммуноферментные антитела, ни на антигены сдавать не нужно. Маски нужно носить. Дома непременно нужно оставаться, разрывая цепочки, разрывая путь передачи – не дать вирусу поразить большое количество населения. Вот это наш вклад в общую борьбу», – сказала она.

У 20-25% инфицированных коронавирусом россиян болезнь проходит вовсе без симптомов, уточнила Попова.

«Мы видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов. Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% – не дают. Так вот, из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных – 20-25% – в разные дни по- разному, мы каждый же день анализируем, считаем это – это люди, у которых симптомов нет совсем, и потом у них заболевание не развивается», – отметила она, информирует ТАСС.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, когда распространение в РФ коронавируса действительно может достигнуть пика. При благоприятном развитии событий к лету РФ начнет выходить из ситуации с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Глава ВС описал портрет типичного преступника

08.03 / Суд избрал меру пресечения сыну судьи, застрелившему друга под Петербургом

04.02 / Китай закупает российский противовирусный препарат для лечения коронавируса

29.03 / “Фашисты!” Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и вырвались из здания аэропорта

31.03 / Американцы не знают, чего ожидать — прогнозы Трампа по эпидемии меняются всё чаще

09.02 / SRF – паника зашла слишком далеко — ВОЗ даст бой фейкам о коронавирусе

19.03 / В резульате аварии со скорой в Казани пострадали три человека

20.02 / Фонд Михалкова получил почти 3 млрд рублей от Минкультуры

19.03 / В Сети опубликовали первые снимки нового Opel Mokka X

12.02 / Maruv выставила для кадра пятую точку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска