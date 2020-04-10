 

Кремль заявил о желании видеть памятник Коневу восстановленным в Чехии или России

10.04.2020, 16:16, Новости дня

Кремль хотел бы видеть памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который ранее демонтировали в Праге, восстановленным в Чехии или в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем эти действия (демонтаж памятника, – прим. ВЗГЛЯД), мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы видеть этот памятник восстановленным – или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле», – сказал Песков, информирует ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона «на самых разных уровнях выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма».

Напомним, 3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу. Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный памятник. Прага отказалась пойти навстречу российской стороне. 

Во вторник президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.

В Праге заявили, что перемещение памятника маршалу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, а недавно принятые в РФ законы по этому поводу еще изучат юристы.

 СК РФ возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника. 



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