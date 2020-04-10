Мурашко: Система здравоохранения РФ испытывает стресс по числу аппаратов ИВЛ

10.04.2020, 16:16, Новости дня

Система здравоохранения «испытывает стресс» по числу аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко.

«Мы видим, что все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов – это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких, мобилизация произведена, она идет», – сообщил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимо принимать меры, чтобы не испытывать на прочность систему здравоохранения.

Глава ведомства отметил, что в РФ есть 94 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. «Есть вариант усиления этого количества», – добавил Мурашко.

Он отметил, что процент реанимационных коек должен быть не менее 30% от общего количества, также койки должны быть на 70% оснащены кислородом, запасами лекарственных препаратов и т.д.

Напомним, в РФ за сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

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