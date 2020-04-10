Егор Крид из-за расставания с Нюшей два часа рыдал у друзей

10.04.2020, 16:09, Разное

Егор Крид прежде встречался со своей коллегой по сцене Нюшей, но потом расстался с ней. В прямом эфире певец признался, что после разрыва он прорыдал два часа.

Многим любовная связь Егора Крида и Нюши представлялась сказкой отечественного шоу-бизнеса: еще молодые артисты, чья певческая карьера только начиналась, казались созданными друг для друга. Через время их отношения прекратились, и ни один из бывших возлюбленных не прокомментировал произошедшее. Позже в одном интервью Егор Крид сказал, что семье певицы не понравился никому не известный музыкант. Экс-подругу оскорбили слова экс-избранника о якобы корыстных намерениях ее родителей.

Недавно артист презентовал новую пластинку под названием «58», в которой присутствует общая с Нюшей песня «Мистер и миссис Смит». В честь такого события бывшие влюбленные приняли решение выйти в прямой эфир с фанатами, где рассказали откровенно о прошедшей разлуке. Егор отметил, что плохо себя вел в отношения и сильно ревновал подругу, которая постоянно находилась на гастролях. Ее предложение расстаться он воспринял болезненно, после чего уехал к друзьям, где прорыдал два часа. Тогда музыкант записал композицию «Берегу», которую по-прежнему считает самой трогательной.

Крид и Нюша начали встречаться в 2014 году. Они нередко публиковали в микроблогах совместные изображения, посвящали песни друг другу. Несмотря на такие проявления любви, пара рассталась спустя два года. По словам певицы, ее отец ничего не имел против кавалера, ему не нравились только их постоянные ссоры. В 2017 году Нюша связала себя брачными узами с Игорем Сивовым, а вскоре у них родилась дочь по имени Симба.